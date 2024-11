Lapresse.it - Elezioni Usa, spoglio dei voti procede senza intoppi ad Atlanta

Leggi tutto su Lapresse.it

Donald Trump è in vantaggio su Kamala Harris in Georgia alleUsa. In uno degli Stati chiave, che assegna 16elettorali, l’ex presidente è in testa col 51% dei consensi rispetto al 48,5% di Harris. Lodeiad