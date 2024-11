Lapresse.it - Elezioni Usa, La Russa: “Chat Cazzullo-Mentana? Casellati nera vuol dire arrabbiata”

Leggi tutto su Lapresse.it

Ignazio Lacommenta la gaffe, andata in onda durante la maratona elettorale di Enrico, del giornalista Aldo, di cui è stata mostrata per errore unaprivata in cui affermava che ‘con laci saremmo annoiati’ e che ‘giornalisticamente’ Trump sarebbe stato meglio. “Succede che a furia di spiare gli altri ci si spia da soli. Agli hanno visto anche il messaggio intimo, normale, spiritoso anche, in cui dice ‘pensa come sarebbe stato noioso se avessimo visto la”, ha dichiarato il presidente del Senato a margine dell’evento ‘Le sfide del servizio pubblico’, a Palazzo Madama. A una giornalista che ha fatto notare come in realtànon intendesse proprio quello (il riferimento, probabilmente, era a Kamala Harris) Laha ribadito: “, delusa.