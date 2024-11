Lapresse.it - Elezioni Usa, in Texas si suona il mariachi in attesa dei risultati

(LaPresse) Indi vedere se Donald Trump o Kamala Harris vinceranno lepresidenziali, insiil. LUPE Votes, un’organizzazione per la difesa della classe lavoratrice e degli immigrati nel sud dello Stato, ha organizzato una serata di comunità per seguire in gruppo la maratona elettorale nella cittadina di San Juan. Gli elettori, intrattenuti da una band, hanno gustato cibo tradizionale e rinfrescanti aguas frescas. Secondo le proiezioni di Ap, ilè stato vinto da Donald Trump, che si è aggiudicato 40 voti del collegio elettorale.