Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Usa, il discorso di Kamala Harris dopo la sconfitta contro Donald Trump: la diretta

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Alle 16 ore locali – 22 in Italia – è previsto ildilaelettorale. Nel primo pomeriggio la candidata dem ha telefonato al tycoon per complimentarsi per la vittoria. Nel video, lacon. L'articoloUsa, ildila: laproviene da Il Fatto Quotidiano.