Lidentita.it - Elezioni Usa, economia pesa sul voto. Volano i bitcoin, è effetto Trump

Leggi tutto su Lidentita.it

(Adnkronos) – Mentre è ancora in corso lo spoglio dellepresidenziali americane 2024, che al momento vede in vantaggiosulla sfidante Harris, arriva l'exit poll di Abcnews a spiegare uno dei motivi dell'andamento del. Secondo l'emittente, infatti, il 45% degli americani che hanno votato ha espresso scontento per la propria situazione economica, .Usa,sul, èL'Identità.