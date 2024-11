Lapresse.it - Elezioni Usa, cittadini al voto in North Carolina

Leggi tutto su Lapresse.it

Gli elettori delladel Nord hanno iniziato a recarsi alle urne martedì mattina presto per decidere se far tornare Donald Trump alla Casa Bianca o scegliere invece Kamala Harris. Ladel Nord è uno dei sette Stati in bilico, determinanti per la vittoria finale alleamericane.