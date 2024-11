Vanityfair.it - Elezioni Usa 2024, le reazioni dei leader internazionali alla vittoria di Donald Trump

Leggi tutto su Vanityfair.it

Per Giorgia Meloni «Italia e Stati Uniti sono Nazioni “sorelle”, legate da un'alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia». Per Salvini «anche negli Usa vincono buonsenso, passione e futuro». Ma per Magi ladiè «a tutti gli effetti una sciagura per i diritti»