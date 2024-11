Fanpage.it - Elezioni Usa 2024, come sono andati i referendum sull’aborto: i risultati nei 10 Stati americani

Leggi tutto su Fanpage.it

Nello stesso giorno delleche hanno visto la vittoria di Donald Trump, si è votato in diecisul tema dell'interruzione di gravidanza: 7su 10 sischierati a favore del diritto all'aborto. Emendamenti a favore dei diritti all'abortoapprovati in Arizona, Colorado, Maryland, Montana, Missouri, New York.