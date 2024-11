Elezioni Usa 2024 chiusi seggi in Indiana e Kentucky

Leggi tutto su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Chiudono i priminelleamericane. Gli Usa vanno al voto per eleggere il nuovo presidente: la sfida tra Donald Trump e Kamala Harris formalmente si chiude in, dove inon ammettono più elettori. Stessa situazione in, ad eccezione di una manciata di contee ancora 'aperte'. A seguire .