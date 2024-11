Ilfoglio.it - Elezioni americane, tutti gli aggiornamenti

Leggi tutto su Ilfoglio.it

Urne aperte ancora per poche ore negli Stati Uniti, dove oltre 80 milioni di persone si sono già recate a votare per eleggere il prossimo presidente. Qui sotto la mappa aggiornata con i risultati, stato per stato, e il numero dei grandi elettori. Qui invece trovate la diretta commentata dalla redazione del Foglio con Giuliano Ferrara, i nostri inviati e tanti ospiti. A pesare particolarmente sono i sette stati cosiddetti "stati chiave" o "swing states", cioè quelli il cui voto, democratico o repubblicano, può variare da elezione a elezione. Gli "stati chiave" sono sette: Arizona, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin e Georgia. Quest'ultima è uno dei primi stati a chiudere i seggi. Harris vince a Washington DC Chiudono altri seggi alle 20.00, ora locale Si sono chiusi i seggi anche in Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island e Tennessee.