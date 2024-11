Fanpage.it - Elezioni americane 2024, gli eletti al Congresso: i repubblicani hanno la maggioranza del Senato

Leggi tutto su Fanpage.it

Non solo la rielezione di Trump, che diventato il 47esimo presidente degli Usa: in questa tornata elettoralepotrebbero aggiudicarsi anche il, ottenendo laalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti e al. Per il momento è certa la conquista della Camera alta delda parte del Gop.