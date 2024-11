Ilrestodelcarlino.it - Educazione finanziaria e violenza domestica

Alfabetizzazionein relazione al contesto religioso e culturale sono stati i due punti all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio delle donne, presieduto da Lorella Benedetti. Il consesso si è espresso all’unanimità a favore di due progetti che vedranno una serie di incontri formativi. Il primo, relativo all’, nato dall’esigenza di migliorare le conoscenze e le competenze nella materia, prevede incontri con operatori del settore che forniranno gli strumenti necessari a comprendere, ad esempio, il funzionamento degli strumenti di pagamento nel commercio elettronico, i rischi e le tutele in caso di problemi o come gestire consapevolmente ed efficacemente il proprio denaro. Il secondo progetto riguarda, invece, lain relazione al contesto religioso e culturale e prevede, anche in questo caso, un incontro informativo che sarà tenuto da una docente universitaria coinvolta in una ricerca basata sull’analisi di dati provenienti dai World Development Indicators dalla quale è scaturita una pubblicazione.