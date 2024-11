Lanazione.it - "Economia stagnante. Occupazione in calo"

"La stagnazione dell’umbra mostra i suoi effetti sull’. Secondo le previsioni del report del sistema Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, nel trimestre ottobre-dicembre 2024 si verificherà undi assunzioni del 3% rispetto al 2023, soprattutto nel settore industriale e nel commercio, sempre più in difficoltà tra mancanza di investimenti e tutele". A rilevarlo è Anna Ascani (nella foto), vicepresidente della Camera e deputata Pd. "E il 75% dei nuovi contratti sarà a termine" aggiunge. "A tenere a galla il tessuto economico solo turismo e servizi" afferma Ascani in una nota. "Famiglie in difficoltà, lavoratori poveri e precari - aggiunge -, settori strategici per la regione e il Paese abbandonati: di fronte a un così forte rallentamento dell’, in linea con la tendenza nazionale, la destra al governo, in Italia e in Umbria, è rimasta a guardare, incapace di contrastare gli effetti di una crisi che rischia di essere devastante se non si interviene con urgenza.