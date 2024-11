Lidentita.it - Ecco come le toghe rosse ostacolano il governo sulla pelle degli italiani

Leggi tutto su Lidentita.it

Dove non arriva la sinistra, arrivano le. Che ormai l’unica opposizione alsia quella dei giudici, lo dimostra il braccio di ferro che si sta consumando, da diverse settimane e a scapito, sul centro per gli immigrati in Albania. Il modello a cui l’Europa guarda con interesse, perché potrebbe rappresentare .leilL'Identità.