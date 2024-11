Spazionapoli.it - “È contrariato”, De Laurentiis indagato: l’annuncio ufficiale degli avvocati del patron

Dopo la chiusura delle indagine, l’avvocato di Aurelio Deha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti. Il suo Napoli, dopo aver perso contro l’Atalanta, è atteso dal big match contro l’Inter, ma per Aurelio Dele ultime ore sono state molto ‘movimentate’ a causa di un altro evento. La Procura di Roma, infatti, ha chiuso l’indagine sull’accusa di falso in bilancio per l’acquisto nel 2019 di Manolas dalla Roma. Questa notizia, ufficializzata nella giornata di ieri, sta facendo ovviamente preoccupare i tifosi del Napoli. Nel frattempo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio CRC’, è intervenuto Fabio Fulgeri, unodello stesso Aurelio De. De, l’avv.Fulgeri: “Il Presidente ha operato nella piena osservanza della legge” Ecco le parole del legale delpartenopeo: “Inchiesta Manolas? Le contestazioni non vengono supportate dai documenti che dobbiamo acquisire.