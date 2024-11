Strumentipolitici.it - Donald Trump eletto 47esimo presidente degli Stati Uniti con la promessa di fermare le guerre

ha superato la soglia dei 270 grandiri necessari per essere eletti alla Casa Bianca. Attualmente sono 276, con i dieci grandiri ottenuti con la vittoria nello stato del Wisconsin. Ad annunciarlo definitivamente è stata la Cnn alle ore 11.34. Fox News aveva dato la notizia già alcune ore prima quando ormai era evidente che i seggi ancora da scrutinare avrebbero assegnato una maggioranza storica all Tycoon newyorkese. Inaspettatamente, rispetto ai sondaggi che eranofatti circolare negli ultimi giorni, anche da parte della stessa Cnn,prevale anche nel voto popolare. Un primato che gli era sfuggito durante la sua prima elezione quando Hillary Clinton aveva perso per il peso dei delegati ma avendo raccolta la maggioranza dei consensi popolari.Il suo ritorno alla Casa Bianca, con l’Inauguration day, è previsto per il prossimo 20 gennaio.