DIRETTA Champions League Inter-Arsenal 0-0 e Stoccarda-Atalanta 0-0 | Traversa di Dumfries LIVE

Dopo le sfide di ieri, oggi scendono in campo la squadra di Simone Inzaghi e di Gian Piero Gasperini Si tinge di nerazzurro la serata italiana diÂ. Dopo la splendida vittoria del Milan in casa del Real Madrid, il pareggio della Juventus contro il Lille e la sconfitta casalinga del Bologna contro il Monaco, e cercano punti importanti per dare soliditĂ alla propria classifica nel maxi girone. Entrambe a quota sette punti, in caso di successo questa sera i nerazzurri milanesi raggiungerebbero monegaschi e Sporting CP a quota 10 punti in graduatoria, mentre i bergamaschi scavalcherebbero in un colpo solo Juve, Real Madrid, Milan, Bayer Leverkusen, Lille, Celtic e Dinamo Zagabria. Arteta e Inzaghi,(Lapresse) – calciomercato.itReduce dalla striminzita vittoria per uno a zero contro il Venezia, la squadra allenata da Simone Inzaghi va a caccia di un risultato di prestigio in un torneo in cui sin qui non ha subito nemmeno una rete.