Diffidati Inter-Arsenal | ci sono nerazzurri a rischio squalifica in vista del Lipsia?

Leggi tutto su Sportface.it

Nella quarta giornata della fase a campionato della Champions League 2024/25 l’attende a San Siro l’, in uno dei big match della massima competizione europea. Dopo 7 punti in tre partite, iospitano ora i Gunners in una gara che potrebbe dire molto sulle ambizioni di entrambe le squadre. Scopriamo se e qualii giocatorinella sfida contro la compagine londinese di Arteta. In Champions League, da regolamento, si entra in diffida dopo due ammonizioni rimediate e si vieneti alla terza (a seguire, di nuovo diffida già alla quarta ealla quinta, e via discorrendo), ma nella formazione di Simone Inzaghi nessuno ha subito due sanzioni quindi non vi. QUALI GIOCATORI DELL’? Nessun giocatore nerazzurro è dunque in diffida, ma acon un cartellino giallo citre giocatori: si tratta di Henrikh Mkhitryan e Stefan de Vrij, ammoniti contro la Stella Rossa, e Denzel Dumfries, ammonito contro lo Young Boys.