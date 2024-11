Ilgiornaleditalia.it - Di che sesso è la "pugila" Imane Khelif? Pare proprio maschio: la notizia è clamorosa, ma è già soffocata

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

Due rapporti medici confermano tutti i caratteri sessuali maschili: un atleta ha vinto la medaglia d'oro olimpica, è diventato ricco e famoso in base a una colossale impostura. Ma tutti fanno finta di niente, in primis quelli che ne garantivano la femminilità. More solito. Sic trans gloria mu