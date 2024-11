Forlitoday.it - Da Galeata a Dubai: il "Vassallo" rappresenterà l'Italia nel Gp delle auto elettriche delle scuole

Leggi tutto su Forlitoday.it

L’istituto ‘Angelo’ dil’alla competizione internazionale ‘Electric Vehicle Grand Prix for High Schools’ in programma aa metà febbraio. Un grande orgoglio per l’istituto professionale, scelto direttamente dalla società organizzatrice, che ha la sede a.