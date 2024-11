Ilgiorno.it - Curtatone, auto esce di strada e si schianta contro un albero: grave il conducente

(Mantova), 6 novembre 2024 –incidentele, questa mattina poco dopo le 10.30, a, nel Mantovano. Un’è uscita dimentre stava percorrendo ladella Circonvallazione e si ètaun. Immediato l’intervento dei soccorsi conmedica e ambulanza. Come riporta l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), ildell’, un uomo le cui generalità non state rese note, ha riportato gravi ferite, tra cui un trauma addominale e a un arto inferiore. Il ferito, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato d'urgenza (in codice rosso) all'ospedale di Mantova per le cure del caso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Questi ultimi hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell'incidente e le cause.