It.insideover.com - Così il Medio Oriente ha accolto la vittoria di Trump

Leggi tutto su It.insideover.com

Forse il primo a capire che il vento, all’interno degli Stati Uniti, stava per virare è stato Benjamin Netanyahu. Mentre ancora negli Usa la gente era in fila per votare, il premier israeliano ha attuato uno dei più significativi rimpasti del suo governo. La rimozione del ministro della Difesa, Yoav Gallant, e la sua sostituzione .ilhaladiInsideOver.