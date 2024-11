Fanpage.it - Cosa succede in caso di parità tra Kamala Harris e Donald Trump alle elezioni USA 2024

Leggi tutto su Fanpage.it

È stato fin da subito descritto come un esito incerto quello dellepresidenziali Usa, in cui si stanno sfidando. Vista la situazione di equilibrio emersa dai sondaggi, è possibile che entrambi ottengano il voto di 269 Grandi Elettori (e non dei 270 necessari per vincere)? La risposta è: sì. Eccoaccadrebbe indi