Cooperazione e sviluppo sostenibile al centro dell’anno accademico dell’UniBg

Bergamo. “L’Università non è solo un luogo di formazione e ricerca, ma una forza attiva che crea valore pubblico, favorisce il dialogo tra cultura, innovazione e sostenibilità e guarda oltre i confini. Oggi più che mai, investire nelle persone e nelle comunità è un imperativo”. Con queste parole il Rettore Sergio Cavalieri ha aperto l’anno2024-25 dell’Università degli studi di Bergamo, alla cerimonia tenutasi mercoledì 6 novembre nell’Aula Magna della sede di Sant’Agostino. Il Rettore ha definito l’Ateneo un “motore di” sottolineando l’impegno strategico per il benessere e la crescita della comunità. La cerimonia ha affrontato temi cruciali come la sostenibilità e la, analizzati sia a livello locale sia globale. Ospite d’onore Matteo Bugamelli, membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Mondiale, che nella sua lectio magistralis ha condiviso una visione del ruolo del World Bank Group in un contesto geopolitico di frammentazione, evidenziando l’importanza dellamultilaterale e dell’impegno territoriale per affrontare le sfide globali.