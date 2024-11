Genovatoday.it - Container di frutta con tonnellate di cocaina dal Sudamerica: anche Genova nella maxi indagine

Smantellata una vasta associazione a delinquere specializzata nel traffico internazionale di droga. Sono finite in carcere, in custodia cautelare, ventitré persone (tra cui alcune residenti in Liguria), altre sei sono finite agli arresti domiciliari e per un'altra è scattato l'obbligo di firma.