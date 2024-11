Fanpage.it - Concorso VFI Aeronautica Militare 2024 per 1050 posti disponibili: requisiti e come inviare la domanda

Leggi tutto su Fanpage.it

È online il bando didell’per l’assunzione diunità VFI (Volontari in ferma prefissata iniziale) nel 2025, suddivise in 1000 volontari ordinari e 50 per il settore d’élite COMOS (STOS/Incursori). Per presentare le candidature c'è tempo fino al 23 novembre.