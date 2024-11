Padovaoggi.it - Competenze Stem richieste in un'assunzione su due: nel Padovano difficoltà a reperire salita al 55%

La metà delle assunzioni in Veneto nel 2023 - il 51% rispetto alle 526mila totali - ha riguardato figure per cui sonorelative a linguaggi e metodi matematici e informatici; il 15% del totale dei contratti attivati è relativo a figure con un elevato grado di “skill” in questi.