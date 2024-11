Ilgiorno.it - Como, chiuso bar in piazza San Rocco: pregiudicati e problemi di sicurezza pubblica

, 6 novembre 2024 – Ritenuto luogo di incontro di, su disposizione del Questore di, è stata sospesa la licenza per 7 giorni al Bar San, diSan. I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e didella Questura, ha monitorato una serie di eventi che hanno visto il locale pubblico teatro di molteplici episodi di illegalità, per i quali sono stati necessari altrettanti interventi da parte delle forze di polizia e, preso atto delle innumerevoli identificazioni di persone con precedenti penali e di polizia trovate sia all’interno che all’esterno del bar, e infine depositato una relazione tecnica messa al vaglio del Questore. Il provvedimento è stato dunque motivato dagli accadimenti avvenuti “all’interno e nelle pertinenze del locale, dove continuano a verificarsi episodi lesivi dell’ordine e della, di cui il locale pubblico in questione è causa, il cui ripetersi mina l’ordinato svolgimento del vivere sociale e della” Ieri mattina il provvedimento è stato notificato e la licenza sospesa.