Lanazione.it - Coltiviamo la Cultura: la Festa dell'Agricoltura nelle Dimore Storiche

Leggi tutto su Lanazione.it

Arezzo, 6 novembre 2024 – Domenica 10 novembre si svolge la terza edizione di "la", un evento promosso dall’AssociazioneItaliane per portare l’attenzione su duee principali risorse del nostro territorio nazionale: lae l’, beni non delocalizzabili il cui sostegno è strategico per lo sviluppo del Paese e, in particolare,e aree interne. Larappresenta un'occasione importante per approfondire le numerose sfaccettature di questo legame virtuoso, pertanto leapriranno le loro porte per accogliere il pubblico che intende approfondire questo tema e tracciarne i possibili sviluppi. Sono 11 le regioni italiane coinvolte. In Toscana il Castello di Contignano a Radicofani (SI) e il Castello di Montegonzi ad Arezzo ospiteranno aziende vinicole, apicoltori, produttori di pasta e di prodotti cosmetici.