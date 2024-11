Latinatoday.it - Colosseo, iniziate le operazioni di sgombero e pulizia: liberati i primi immobili occupati

Leggi tutto su Latinatoday.it

Sono iniziati ieri mattina, 5 novembre, i lavori all'interno deldi via Bruxelles, che prevedono la bonifica completa e la successiva messa in sicurezza degli appartamenti e locali commerciali di proprietà dell'Inps. La conclusione degli interventi è prevista per il 13 novembre e si.