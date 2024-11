Ilrestodelcarlino.it - Collegamento da Bruxelles con Vannacci

Domani alle 18, al salone dei convegni del palazzo del Turismo di Cesenatico, si tiene un incontro pubblico di presentazione della candidatura del generale Leopoldo De Filippi Tedeschi, nella lista della Lega per le elezioni regionali del 17 e 18 novembre. L’incontro si svolgerà presso salone dei convegni del Palazzo del Turismo di Cesenatico, in viale Roma 112. Nel corso dell’evento, a partire dalle ore 18,30 è previsto unin videoconferenza, da, con il parlamentare europeo della Lega generale Roberto(nella foto), che è amico personale di De Filippi Tedeschi, dopo la sua introduzione, risponderà alle domande del pubblico in sala. Il candidato De Filippi Tedeschi si presenta così: "Sono qui con coraggio, per cambiare le cose in Romagna. Sono un esperto di sicurezza per la mia quasi quarantennale esperienza lavorativa, metà della quale come ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, congedandomi, per limiti d’età , come Generale di Brigata, e l’altra metà come dirigente della sicurezza del Gruppo Fiat"