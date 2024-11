Parmatoday.it - Collecchio, operaio cade da un ponteggio: gravissimo

Brutto incidente sul lavoro a. Poco dopo le 15, unin un cantiere edile è caduto da un'impalcatura procurandosi diversi traumi. La dinamica non è ancora chiara, stanno lavorando gli inquirenti per risalire alle cause dell'incidente. Intanto l'uomo è stato trasportato.