Ilgiornaleditalia.it - Colite ulcerosa, al via campagna 'Voci di pancia' per rompere l'imbarazzo

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

Online gli strumenti dell'iniziativa promossa da Lilly con patrocinio di Amici Italia, Ig-Ibd ed Efcca Roma, 6 nov. (Adnkronos Salute) - Costringe a correre in bagno anche 20 volte al giorno. Laè una malattia cronica in cui si vive la vergogna e il disagio di non gestire l'ur