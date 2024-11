.com - Colavita vince il Campionato Italiano GT Endurance con la Ferrari: “Sogno la 24 Ore di Le Mans”

(Adnkronos) – Aspettando il Mondiale costruttori di Formula 1, c’è già unache esulta. È quella di Leonardo, giovane pilota che ad appena 19 anni ha trionfato, insieme ai compagni di squadra Simone Riccitelli e Christoph Ulrich, nelGTcon la sua488. “In griglia ero talmente concentrato che non ricordo nulla della partenza, né chi avevo intorno né chi mi è venuto a salutare e ad augurare buona fortuna. Alla fine ho rilasciato un anno di pressione e fatica, la gioia è stata liberatoria” lo racconta all’Adnkronos proprio, già diventato nel 2021 il più giovane pilota ad aver mai esordito in EuroNascar. “IlGTsi compone di quattro gare da tre ore l’una, in cui tre piloti si danno il cambio in altrettanti pit stop”, spiega, “questa era la mia seconda partecipazione e finalmente sono riuscito a riscattare ildello scorso anno, dove abbiamo perso all’ultima gara”.