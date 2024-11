Lanazione.it - Cocaina, ecco come la ‘ndrangheta riforniva il Nord Italia. La droga passava da Firenze con auto modificate

, 6 novembre 2024 - Trasportavanodalla Calabria al centro e. Nella mattinata di oggi i militari del Comando provinciale dei Carabinieri di, nelle province di, Lecce, Cosenza, Torino, Prato e Vibo Valentia hanno arrestato 7 uomini indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Ben 18 invece i decreti di perquisizione personali/locali emessi nei confronti di altrettanti indagati. Il provvedimento cautelare è stato adottato sulla base delle risultanze di un’articolata attività di indagine del Nucleo investigativo di, tra gennaio 2021 e la fine del 2022, che ha consentito di accertare i rapporti criminali tra soggetti di persone calabresi stabilmente residenti in Toscana e altri corregionali, delle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, documentare le trattative per l’approvvigionamento di ingenti quantitativi didestinata al, individuando il fornitore dello stupefacente della provincia di Reggio Calabria e il “broker” (che, ricevendo le richieste di partite di, si occupava di riportare gli ordini al fornitore ) della provincia di Vibo Valentia.