Romadailynews.it - Cina: partecipanti a World Conference on Classics visitano Henan (1)

Zhengzhou, 06 nov – (Xinhua) – Degli ospiti stranieriil Museo Yinxu di Anyang, nella provincia centrale cinese dello, ieri 5 novembre 2024. Dal 3 fino a ieri 5 novembre, oltre 40stranieri alla prima edizione dellaonhanno visitato loper esplorare l’apertura e l’inclusivita’ della civilta’ cinese. La conferenza, in programma da oggi 6 fino all’8 novembre a Pechino, accogliera’da tutto il mondo per impegnarsi in discussioni approfondite su argomenti legati alle civilta’ classiche. (Xin) Agenzia Xinhua