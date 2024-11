Romadailynews.it - Cina: nuovi prodotti, tecnologie, risultati esposti a 7ma CIIE (3)

Shanghai, 06 nov – (Xinhua) – Questa foto, scattata oggi 6 novembre 2024, mostra una nuova generazione di robot per l’estrazione di lenticoli con piccole incisioni della Zeiss durante la 7ma edizione della China International Import Expo () a Shanghai, nellaorientale. Durante l’evento in corso sono stati presentati per la prima volta al pubblico molti. (Xin) Agenzia Xinhua