Ciavarrella | Le piste ciclabili di Viale delle Cascine sono a norma

Pisa, 6 novembre 2024 - Martedì 5 novembre, la prima commissione consiliare permanente del comune di Pisa si è riunita all’ingresso del Parco di San Rossore con l’assessore Massimo Dringoli e l’architetto Fabio Daole che hanno illustrato le caratteristicheduerealizzate sule le causemodifiche al progetto originale. Per il presidente della commissione, Angelo(Pisa al Centro), "il sopralluogo è stato l’occasione per constatare di persona e anche in contraddittorio con la FIAB le ragioni che hanno portato alla modifica del progetto originale che prevedeva un'unica pista ciclo-pedonale a doppio senso di marcia, disposta sul lato nord del. L’architetto Daole - continua– ha ben spiegato che dopo la prima asfaltatura era stata tracciata a terra la segnaletica gialla di cantiere come da progetto iniziale ed è stato verificato che i mezzi pesanti forestali e agricoli transitavano vicino alla siepe del lato sud interferendo con le chiomealberature e, soprattutto in prossimità della curva vicino al ponte dell’autostrada si registravano criticità sulla sicurezza stradale a seguito dell’incrocio dei mezzi pesanti".