"Ciak si gira" in pieno centro a Udine

Allestito in piazza Libertà un set per il film “Alla festa della rivoluzione”, ambientato negli anni '20. La pellicola è diretta da Arnaldo Catinari, già noto come direttore della fotografia di numerosi film e già regista del film “Dall’altraparte del mondo” e delle serie Suburra, Vita da Carlo.