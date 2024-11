Fanpage.it - Chiara Ferragni in micro shorts e borsa da oltre 65mila euro per l’uscita con Alice Campello

Leggi tutto su Fanpage.it

è uscita cone ne ha approfittato per sfoggiare un look autunnale che di sicuro farà tendenza. Il dettaglio che non è passato inosservato? La suadi lusso è un vero e proprio "gioiellino".