Lidentita.it - Che vinca Trump per il bene di tutti

Leggi tutto su Lidentita.it

Chi vincerà non sarà riconosciuto come vincitore da chi sarà sconfitto. Eppure, nonostante lo spettro dei brogli, il terrore del pareggio fino al penultimo voto, l’angoscia per gli eventuali riconteggi, un vincitore dovrà esserci. Lo impone il sistema democratico di quella che sembra tutto tranne che una democrazia. Al loro punto più basso nella storia . Cheper ildiL'Identità.