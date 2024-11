Perugiatoday.it - Champions League, la Sir si prepara al debutto e da domani scatta la vendita per il match contro il ?eské Bud?jovice

Proseguono gli allenamenti al PalaEvangelisti di Perugia in vista della prossima trasferta di campionato: la 7° giornata del girone di andata di regular season porta i Block Devils in trasferta in Puglia dove domenica 10 novembre, con fischio di inizio posticipato alle 19, scenderanno in campo.