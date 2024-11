Oasport.it - Champions League calcio oggi, orari partite 6 novembre: programma, tv, streaming

Leggi tutto su Oasport.it

Prosegue la quarta giornata della super2024-2025. Il martedì sera ha regalato una grande soddisfazione alitaliano con l’impresa del Milan che ha espugnato il Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Per contro, la Juventus non è andata oltre il pari a Lille, mentre il Bologna ha incassato la sconfitta interna contro il Monaco. In campo questa sera andranno altre due squadre italiane: l’Atalanta sarà impegnata nella difficile e insidiosa trasferta di Stoccarda. La formazione tedesca ha già dimostrato di poter esprimere un grandein casa della Juventus e proverà ancora a sorprendere. L’Inter invece ospiterà l’Arsenal per uno dei big match di questo turno. Ecco nel dettaglio ilcompleto di mercoledì 6e come seguire in tv otutti i match del quarto turno della2024-2025.