Puntomagazine.it - Casoria: lo stalker minorenne spara sotto casa dell’ex fidanzatina. Carabinieri eseguono un fermo

Leggi tutto su Puntomagazine.it

Decreto diper un giovane ragazzo ritenuto responsabile di detenzione e porto illegale di arma da fuoco Idella Stazione di(NA), coadiuvati da militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, nella scorsa notte, hanno dato esecuzione al decreto didel PM emesso dalla Procura per i Minorenni di Napoli in data 24 ottobre a carico di un giovane ritenuto responsabile di atti persecutori in dannofidanzata, oltre che di detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Il ragazzo, all’epoca dei fatti minore e ora appena maggiorenne, giàposto per fatti analoghi alla misura cautelare della permanenza in, da diversi mesi aveva posto in essere una serie di condotte vessatorie nei confronti della ragazza, culminate lo scorso 21 ottobre con l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco all’indirizzo di una finestra della sua abitazione sita in