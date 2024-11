Lanazione.it - Casa, Abitare Toscana: “Housing sociale priorità nei progetti di rigenerazione urbana”

Firenze, 6 novembre 2024. “L’emergenzanelle città italiane è crescente: abbiamo bisogno di rigenerare gli spazi urbani, destinandone una parte congrua all’”. A dirlo è Tancredi Attinà, Amministratore delegato disrl e gestore e advisor tecnicodel FondoToscano, intervenendo sul tema a Urbanpromo, la rassegna sul futuro urbanistico delle città organizzata da Inu e Urbit, in programma da oggi all’8 novembre all’Innovation Center di Fondazione Cr Firenze.Srl, che ha fornito il suo contributo con l’intervento di Attinà, è il gestore socio-immobiliare cooperativo che si confronta con le evoluzioni del welfare, in primis quello abitativo. “Nonostante la centralità delle politiche abitative stia recentemente tornando all’attenzione di amministratori e pianificatori, l’ultimo decennio ha visto l’affermarsi e il diffondersi di atteggiamenti predatori che hanno progressivamente sottratto alla funzione residenziale centinaia e centinaia di alloggi, minando i principi di benessere urbano con ricadute in ambitoche acquistano intensità e prospettive inedite”.