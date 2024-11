Triesteprima.it - Cantieri e ciak cinematografici a Roiano, residenti esasperati

Leggi l'articolo completo su Triesteprima.it

TRIESTE - Tante le segnalazioni di cittadinirelative ai disagi causati daiper la posa di cavi elettrici, per il rifacimento dei marciapiedi e anche per alcuni. Riguardo a questi ultimi Monica Carmasin, titolare di un'edicola tabacchi a, in.