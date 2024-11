Ilgiorno.it - Campospinoso, gareggiano con le auto sulla 617: due denunciati dai carabinieri

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Pavia), 6 novembre 2024 – Sono stati intercettati daimentre gareggiavano inSp617 a. Due uomini, un 37enne di nazionalità romena residente a Casteggio e un 29enne italiano di Bosnasco, sono stati, in stato di libertà, "violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore" come spiegato dalla nota stampa diramata dai, che hanno proceduto con pattuglie della Stazione di Broni e della Compagnia di Stradella. "Nella circostanza - spiega ancora il comunicato dell'Arma - i militari operanti, inSP 617, in orario notturno, al termine di inseguimento, intercettavano e procedevano al controllo dei due soggetti, alla guida delle rispettivevetture Mercedes E280I e Mini One, che poco prima erano intenti a gareggiare a forte velocità con manovre pericolose, procedendo a forte velocità l'una avanti all'altra a pochissimi centimetri di distanza e spostandosi pericolosamente e repentinamente da una parte all'altra delle carreggiate per evitare il sorpasso".