Lortica.it - Camion in fiamme sulla A1: traffico bloccato tra Valdichiana e Monte San Savino

Nel pomeriggio, intorno alle 16:00, i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cortona epulciano sono intervenutiA1, al km 383 in direzione Firenze, per domare un incendio che ha coinvolto un autoarticolato composto da motrice e rimorchio con cella frigorifera. Grazie al rapido intervento dell’autista, che è riuscito a sganciare la motrice dal rimorchio in, il mezzo è stato parzialmente salvato, evitando danni maggiori. I Vigili del Fuoco hanno circoscritto e spento l’incendio, che aveva colpito principalmente il container frigorifero del rimorchio. Non ci sono stati feriti, ma l’incidente ha causato pesanti disagi alautostradale, con oltre 5 chilometri di coda e il blocco del tratto traSan. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l’Italia e ulteriori mezzi di soccorso per garantire la sicurezza e gestire la situazione.