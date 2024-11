Oasport.it - Calendario WTA Finals 2024 oggi: orari 6 novembre, ordine di gioco, tv, streaming

Cominciano a decidersi in modo definitivo le questioni di semifinale alle WTAdi Riad.definiscono i loro quadri il girone viola in singolare e quello verde in doppio. Focus particolare, chiaramente, per Jasmine Paolini, che si gioca un’opportunità storica per l’Italia, ancora a secco di semifinali nell’evento delle migliori in stagione. Perché Paolini riesca là dove Raffaella Reggi, Sara Errani e Flavia Pennetta arrivarono soltanto a sfiorare il colpo, in maniera variabile, deve però battere la cinese Qinwen Zheng, con cui ha un saldo negativo di 0-3 nei precedenti. Nell’ultimo, a Wuhan, le due si sono però scoperte molto vicine, e l’azzurra è arrivata in forma e con l’obiettivo di arrivare a questo momento come quello topico. Nell’altro confronto di giornata la numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka, sfida Elena Rybakina: per la bielorussa l’obiettivo è di vincere per finire l’anno in vetta alla graduatoria mondiale, per la kazaka di Mosca ci sarà verosimilmente l’onore da tenere alto dopo il rientro.