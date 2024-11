Lanazione.it - Calcio. Terza. Casenuove Gambassi mette in riga le pisane

Pisa 6 novembre 2024 –al comando nel girone B dellaCategoria pisana dopo il pareggio per 2-2 contro il Casciana Terme Lari. Tredici i punti della capolista, uno in più rispetto al Ponte a Elsa ed al Santa Maria a Monte, con i primi che nello scontro diretto hanno battuto i secondi per 2-0 con le reti di Castagni e Viggiani. Quarto posto a pari merito con dieci punti per il Casciana Terme e per il Perignano, quest’ultimo protagonista di una vittoria importante in trasferta sul campo della Stella Azzurra per 0-1. La rete decisiva per la squadra di mister Bartoli è stata messa a segno da Bullari. La Borra – Monteserra è stata rinviata mentre il Ponzano ha travolto 6-1 l’Atletico Le Melorie che rimane terzultimo con un punto. A quota zero in classifica La Borra ed il Montopoli battuto 0-3 in casa dagli ospiti del Treggiaia, adesso ottavi ad otto punti in compagnia del Ponzano.